ЦБ Азербайджана планирует 7 сентября на депозитном аукционе привлечь 150 млн манатов на 14 дней

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 7 сентября 2020 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 150 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"ЦБА 7 сентября проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 150 млн манатов сроком на 14 дней", - отметили в банке.

На предыдущем аукционе - 31 августа - ЦБА привлек 100 млн манатов.

Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 7 сентября установлен 6,26%-6,74%.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Х.Насирзаде