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Инфраструктура и тендеры 04.09.2020 12:19

Sankorp займется подготовкой и привлечением экспертов для Фонда агрострахования

Азербайджанский фонд агрострахования определился с победителем опроса предложений на подготовку и привлечение экспертов и подготовки материалов для курсов и тренингов.

«Победителем соответствующего опроса стала компания Sankorp, с которой 31 августа был заключен контракт на сумму 348,675 тыс. манатов», - отмечается в сообщении Фонда.

В августе 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "Об агростраховании", который вступил в силу с 1 января 2020 года и предусматривает основные понятия агрострахования, обязанности государства, предмет агрострахования, риски, регулирование и прочие аспекты агрострахования.

Президент также подписал указ о применении закона "Об агростраховании" и создании Фонда агрострахования. Согласно указу, первоначальный уставный капитал Фонда составил 1 млн манатов и был сформирован за счет средств госбюджета. Кроме того, кабинету министров Азербайджана было поручено предусмотреть в госбюджете на 2020-2021гг 5 млн и 3 млн манатов соответственно на увеличение капитала Фонда. Таким образом, к 2022 году уставный капитал фонда увеличится до 9 млн манатов.

А.Мамедов

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Тэги: АГРОФОНД, КУРСЫ, КОНСУЛЬТАНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]