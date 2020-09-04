Sankorp займется подготовкой и привлечением экспертов для Фонда агрострахования

Азербайджанский фонд агрострахования определился с победителем опроса предложений на подготовку и привлечение экспертов и подготовки материалов для курсов и тренингов.
«Победителем соответствующего опроса стала компания Sankorp, с которой 31 августа был заключен контракт на сумму 348,675 тыс. манатов», - отмечается в сообщении Фонда.
В августе 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "Об агростраховании", который вступил в силу с 1 января 2020 года и предусматривает основные понятия агрострахования, обязанности государства, предмет агрострахования, риски, регулирование и прочие аспекты агрострахования.
Президент также подписал указ о применении закона "Об агростраховании" и создании Фонда агрострахования. Согласно указу, первоначальный уставный капитал Фонда составил 1 млн манатов и был сформирован за счет средств госбюджета. Кроме того, кабинету министров Азербайджана было поручено предусмотреть в госбюджете на 2020-2021гг 5 млн и 3 млн манатов соответственно на увеличение капитала Фонда. Таким образом, к 2022 году уставный капитал фонда увеличится до 9 млн манатов.
А.Мамедов
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