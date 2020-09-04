Бахрейн откроет свое воздушное пространство для рейсов между Израилем и ОАЭ

Бахрейн разрешит самолетам, выполняющим рейсы между Израилем и ОАЭ, заходить в свое воздушное пространство, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
При этом в заявлении властей прямо не упоминается именно Израиль, а говорится о "всех авиарейсах, направляющихся или возвращающихся из ОАЭ". Аналогичное заявление ранее сделала Саудовская Аравия.
31 августа первый коммерческий рейс, который выполнила израильская авиакомпания El Al в рамках соглашения Израиля и ОАЭ, приземлился в Абу-Даби. Самолет во время рейса пролетел через воздушное пространство Саудовской Аравии, получив соответствующее разрешение.
в августе при поддержке США власти Израиля и ОАЭ договорились о нормализации отношений. Ожидается, что официальное соглашение между государствами будет подписано позже в этом году в Вашингтоне. Израильские чиновники надеются, что соглашение удастся подписать в сентябре.
В достигнутом соглашении говорится, что Израиль согласился приостановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан, которые называет Иудеей и Самарией по их историческому названию.
В Палестинской национальной администрации, как сообщалось, осудили решение ОАЭ по Израилю и приняли решение отозвать своего посла из ОАЭ.
ОАЭ стала одной из немногих арабских стран, согласившихся на мир с Израилем.
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