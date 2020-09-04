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Бахрейн откроет свое воздушное пространство для рейсов между Израилем и ОАЭ

Бахрейн разрешит самолетам, выполняющим рейсы между Израилем и ОАЭ, заходить в свое воздушное пространство, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

При этом в заявлении властей прямо не упоминается именно Израиль, а говорится о "всех авиарейсах, направляющихся или возвращающихся из ОАЭ". Аналогичное заявление ранее сделала Саудовская Аравия.

31 августа первый коммерческий рейс, который выполнила израильская авиакомпания El Al в рамках соглашения Израиля и ОАЭ, приземлился в Абу-Даби. Самолет во время рейса пролетел через воздушное пространство Саудовской Аравии, получив соответствующее разрешение.

в августе при поддержке США власти Израиля и ОАЭ договорились о нормализации отношений. Ожидается, что официальное соглашение между государствами будет подписано позже в этом году в Вашингтоне. Израильские чиновники надеются, что соглашение удастся подписать в сентябре.

В достигнутом соглашении говорится, что Израиль согласился приостановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан, которые называет Иудеей и Самарией по их историческому названию.

В Палестинской национальной администрации, как сообщалось, осудили решение ОАЭ по Израилю и приняли решение отозвать своего посла из ОАЭ.

ОАЭ стала одной из немногих арабских стран, согласившихся на мир с Израилем.

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Тэги: БАХРЕЙН, ИЗРАИЛЬ, САМОЛЕТЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]