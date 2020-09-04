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СНГ 04.09.2020 13:05

Визит Лукашенко в Россию находится на стадии подготовки - Песков

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву готовится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Визит президента Белоруссии в Москву состоится, он готовится в эти дни", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что точная дата будет анонсирована своевременно.

В конце августа в Кремле сообщали, что визит Лукашенко состоится в ближайшие две недели.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ЛУКАШЕНКО, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]