Визит Лукашенко в Россию находится на стадии подготовки - Песков

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву готовится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Визит президента Белоруссии в Москву состоится, он готовится в эти дни", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что точная дата будет анонсирована своевременно.
В конце августа в Кремле сообщали, что визит Лукашенко состоится в ближайшие две недели.
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