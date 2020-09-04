Визит Лукашенко в Россию находится на стадии подготовки - Песков

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву готовится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Визит президента Белоруссии в Москву состоится, он готовится в эти дни", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что точная дата будет анонсирована своевременно.

В конце августа в Кремле сообщали, что визит Лукашенко состоится в ближайшие две недели.