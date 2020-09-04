Президент Молдавии надеется, что вакцина от COVID-19 начнет применяться в республике до конца года

Президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду, что вакцину от коронавируса начнут прививать в республике до конца года.

"Молдавия получит вакцину от COVID-19 сразу после того, как она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)", - сказал Додон в пятницу в ходе передачи "Президент отвечает" в социальных сетях.

Накануне он заявил в интервью радиостанции "Свободная Европа", что на следующей неделе будет договариваться о том, чтобы получить из России 100 тыс. доз разработанной вакцины от коронавируса, как только это будет возможно.

Додон отметил, что на экспериментальной стадии он больше доверяет российской вакцине, чем американской. "Я больше доверяю российской вакцине, потому что мы были частью одной медицинской системы. Я считаю, что советская медицинская система была одной из лучших в мире. Думаю, что медицина там неплохо работает", - подчеркнул президент.

После этого директор Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ заявил, что "в настоящее время нет вакцины против COVID-19, а также нет специальных медицинских препаратов для лечения инфекции".

"Политики должны быть осторожны в заявлениях. Ни один из специалистов не может позволить ввезти в страну неизвестную вакцину, которая неэффективна или небезопасна, и люди должны это понимать. Вакцина должна быть безопасной и не наносить вреда здоровью человека", - заявил Фуртунэ.

В пятницу Додон выразил надежду, что "Молдавия сможет получить вакцину сразу после ее одобрения в ВОЗ".

"Надеюсь, что это будет возможно уже в ноябре-декабре. Вакцину должны бесплатно получить уязвимые категории граждан, чтобы скорее преодолеть пандемию. Не существует волшебных решений. Есть только два решения проблемы: вакцина и соблюдение введенных мер предосторожности. Как можно раньше нужно начать вакцинирование, чтобы преодолеть пандемию. Мы не можем больше закрывать всю экономику, останавливать всю жизнедеятельность", - подчеркнул президент.

Отвечая на вопросы, он вновь подтвердил, что "власти справляются с ситуацией", а "медицинская система выдерживает". Президент дал высокую оценку деятельности министра здравоохранения, труда и социальной защиты республики Виорики Думбрэвяну, которую он накануне наградил Орденом Почета.

В день подписания указа о награждении министра в Молдавии был установлен новый антирекорд по количеству зарегистрированных случаев коронавируса - 632 новых случая за один день.

Всего в Молдавии зарегистрировано 38 тыс. 372 случая коронавируса. При этом, 27 тыс. 17 человек уже вылечились, а 1 037 - скончались. Молдавия занимает первое место в Европе по количеству активных случаев на 100 тыс. населения.