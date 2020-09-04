Германия ведет переговоры с ОЗХО о сотрудничестве по делу Навального - МИД ФРГ

Германия ведет с Организацией по запрещению химоружия (ОЗХО) переговоры о формах сотрудничества по делу российского оппозиционера Алексея Навального, заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Переговоры с ОЗХО еще ведутся", - сказал Бургер журналистам в Берлине в пятницу.

По его словам, форма и уровень сотрудничества - это предмет текущих переговоров.