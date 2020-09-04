В Минском государственном лингвистическом университете задержали как минимум трех студентов, сообщает в пятницу незарегистрированный правозащитный центр "Весна".

Задержание студентов было проведено прямо в холле университета, после того как группа учащихся спела "Марсельезу" на английском языке.

Как свидетельствуют многочисленные видеозаписи произошедшего, распространенные в социальных сетях, студентов задерживали как люди в гражданском, так и люди с надписью на спине "ОМОН". При этом видно, что администрация университета бездействует и не препятствует задержаниям, которые проводятся в грубой форме. В частности, одного из студентов волокли спиной по полу.