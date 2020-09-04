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СНГ 04.09.2020 18:49

ОМОН задержал студентов одного из минских вузов после того, как они спели "Марсельезу"

В Минском государственном лингвистическом университете задержали как минимум трех студентов, сообщает в пятницу незарегистрированный правозащитный центр "Весна".

Задержание студентов было проведено прямо в холле университета, после того как группа учащихся спела "Марсельезу" на английском языке.

Как свидетельствуют многочисленные видеозаписи произошедшего, распространенные в социальных сетях, студентов задерживали как люди в гражданском, так и люди с надписью на спине "ОМОН". При этом видно, что администрация университета бездействует и не препятствует задержаниям, которые проводятся в грубой форме. В частности, одного из студентов волокли спиной по полу.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, УНИВЕРСИТЕТ, СТУДЕНТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]