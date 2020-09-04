В Североатлантическом альянсе не сомневаются в том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из семейства "Новичков", заявил на пресс-конференции в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Германия проинформировала союзников о результатах исследований специальной лабораторией. Они доказывают, что, без сомнений, господин Навальный был отравлен с использованием нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - заявил Столтенберг.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно.

В среду, 2 сентября, власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Москва запросила у Берлина результаты проведенных исследований.