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Дальнее зарубежье 04.09.2020 19:03

Генсек НАТО заявляет об отсутствии сомнений в том, что Навальный был отравлен веществом из семейства "Новичков"

В Североатлантическом альянсе не сомневаются в том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из семейства "Новичков", заявил на пресс-конференции в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Германия проинформировала союзников о результатах исследований специальной лабораторией. Они доказывают, что, без сомнений, господин Навальный был отравлен с использованием нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - заявил Столтенберг.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно.

В среду, 2 сентября, власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Москва запросила у Берлина результаты проведенных исследований.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, НАВАЛЬНЫЙ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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