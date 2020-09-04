Избыток НПЗ в мире может стать новой проблемой для нефтяной отрасли - СМИ

Мировая нефтяная отрасль, пережившая в этом году кризис перепроизводства, может столкнуться с новой проблемой - избытком нефтеперерабатывающих заводов, пишет The Wall Street Journal.

В частности, слишком много таких предприятий находится в Европе, отмечает газета. Необходимость решить эту проблему обострилась на фоне падения спроса на энергоносители из-за пандемии.

Исторически нефтепродукты поставлялись из развитых в развивающиеся страны, однако последние стали создавать собственные заводы.

Европейские нефтеперерабатывающие компании уже сократили использование мощностей до минимума, отмечает аналитик Energy Aspects Рауль Алькамо. По его оценке, мировые мощности должны быть сокращены на 10%, однако строительство новых заводов продолжается, особенно в Китае и на Ближнем Востоке. Необходимость вывода из эксплуатации нефтеперерабатывающих заводов в развитых странах будет только расти.

По данным Bernstein Research, использование нефтеперерабатывающих мощностей в мае упало до рекордно низких 67%, а маржа нефтепереработки - до $1,75 за баррель. Долгосрочное среднее значение для первого показателя составляет 84%, для второго - $7,5 за баррель.

Хотя спрос в развитых странах начал восстанавливаться, в долгосрочной перспективе ожидается его падение из-за ужесточения регулирования выбросов углекислого газа. Рост спроса будет наблюдаться главным образом в развивающихся странах.

Крупные нефтяные компании вынуждены продавать свои активы в нефтепереработке. BP Plc (SPB: BP), Royal Dutch Shell (SPB: RDS.A) и Total (SPB: TOT) с 2009 года продали доли в 18 нефтеперерабатывающих заводах. Shell в прошлом месяце заявила, что ведет переговоры о продаже еще пяти активов из оставшихся пятнадцати.

Однако, как отмечает WSJ, смена владельцев предприятий не решает проблемы отрасли. Одним из решений является трансформация заводов в хранилища, что позволяет избежать издержек вывода из эксплуатации и очистки объектов.

Предприятия также могут быть переоборудованы для производства топлива из возобновляемых источников. Многие из крупных европейских нефтяных компаний планируют начать производство таких видов топлива. Total и Eni за последние пять лет уже переоборудовали три нефтеперерабатывающих завода для выпуска биодизеля.

Американские Marathon Petroleum (SPB: MPC), Phillips 66 (SPB: PSX) и HollyFrontier Corp. (SPB: HFC) планируют аналогичную трансформацию, однако они испытывают меньшее давление, поскольку продолжают экспортировать нефтепродукты в Латинскую Америку, отмечает Паола Родригез-Масиу из Rystad Energy.