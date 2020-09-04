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Оборона 04.09.2020 19:29

Министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ подписали совместное заявление по случаю 75-летия Победы в ВОВ - Шойгу

Министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ считают, что должны активно информировать мировую общественность о решающей роли их народов в победе над нацизмом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Считаем крайне важным активно проводить информационную работу в своих странах и за их пределами, освещать решающую роль наших народов в победе над нацизмом", - заявил Шойгу по итогам заседания глав военных ведомств стран ШОС, СНГ и ОДКБ.

Он подчеркнул, что министры подписали совместное заявление по случаю 75-летия Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов и Второй мировой войне.

"В документе мы выразили гордость за Великую Победу, наше общее отношение к исторической памяти и правде о Второй мировой войне", - добавил Шойгу.

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Тэги: РОССИЯ, ШОС, ОДКБ, МИНОБОРОНЫ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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