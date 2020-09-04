Министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ подписали совместное заявление по случаю 75-летия Победы в ВОВ - Шойгу

Министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ считают, что должны активно информировать мировую общественность о решающей роли их народов в победе над нацизмом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Считаем крайне важным активно проводить информационную работу в своих странах и за их пределами, освещать решающую роль наших народов в победе над нацизмом", - заявил Шойгу по итогам заседания глав военных ведомств стран ШОС, СНГ и ОДКБ.
Он подчеркнул, что министры подписали совместное заявление по случаю 75-летия Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов и Второй мировой войне.
"В документе мы выразили гордость за Великую Победу, наше общее отношение к исторической памяти и правде о Второй мировой войне", - добавил Шойгу.
Доля ВИЭ в энергобалансе РФ может достигнуть 4-5% в будущем - Новак
Новак: снижение спроса на нефть в 2020г будет 9-10 млн б/с к 2019г
Новак: на нефтяном рынке много неопределенностей, но меньше, чем в апреле, мы оптимистичны в отношении спроса
Приоритет при вакцинации от коронавируса должны иметь определенные группы населения, независимо от гражданства - глава ВОЗ
Месси решил не покидать Барселону
Гостиница Hilton на Таймс-сквер в Нью-Йорке закрывается на неопределенный срок
Президент Азербайджана выделил 1,2 млн манатов на бурение 17 артезианских скважин в 4 районах
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Сербия готова переместить посольство в Израиле в Иерусалим
Задержан глава Госпогранохраны Латвии
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ВТБ (Азербайджан) приступил к выдаче кредитов в выходной день
AccessBank удостоен награды STP Quality Award
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в прифронтовых регионах!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана