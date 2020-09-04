Министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ подписали совместное заявление по случаю 75-летия Победы в ВОВ - Шойгу

Министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ считают, что должны активно информировать мировую общественность о решающей роли их народов в победе над нацизмом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Считаем крайне важным активно проводить информационную работу в своих странах и за их пределами, освещать решающую роль наших народов в победе над нацизмом", - заявил Шойгу по итогам заседания глав военных ведомств стран ШОС, СНГ и ОДКБ.

Он подчеркнул, что министры подписали совместное заявление по случаю 75-летия Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов и Второй мировой войне.

"В документе мы выразили гордость за Великую Победу, наше общее отношение к исторической памяти и правде о Второй мировой войне", - добавил Шойгу.