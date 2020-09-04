Новак: на нефтяном рынке много неопределенностей, но меньше, чем в апреле, мы оптимистичны в отношении спроса

На нефтяном рынке сохраняется много неопределенностей, но их меньше, чем в апреле, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы оптимистичны насчет восстановления спроса", - сказал он на саммите GMIS2020.

"Сегодня ситуация гораздо более понятная, чем в апреле-мае, и больше определенностей относительно того, что происходит в мире. Многие страны открывают границы, буквально сегодня были решения по открытию границ Китаем и Евросоюзом, и это данные довольно оптимистичные", - добавил министр.

Он отметил, что во многих странах предпринимаются усилия по вакцинации от COVID-19, в том числе в России зарегистрирована первая вакцина. "Мы смотрим с оптимизмом, что вакцина позволит предотвратить вторую волну пандемии", - сказал министр, заметив, что это дает надежду на восстановление спроса до докризисного уровня.

Однако, говоря о будущем, Новак отметил, что действительно есть ряд неопределенностей, хотя они и меньше, чем в апреле, во втором квартале. "Пример - Индия, где вводятся ограничительные меры, а в некоторых странах растет число заразившихся. Думаю, после отпусков мы поймем реальную ситуацию с распространением вируса", - сказал российский министр.

"Я лично являюсь оптимистом. Мне кажется, происходит иммунизация населения, и распространение вируса идет меньшими темпами. Во-вторых, страны создали большое количество коечного фонда, нет рисков перенаполнения больниц, что было основной причиной введения экономических мер. И сейчас в мире больше понимают, как бороться с этим заболеванием. Я сам лично недавно переболел, и уже не так, как болели люди в апреле-мае. Сейчас появились новые лекарства, и вирус ослабел. Я чувствовал себя хорошо и довольно быстро вылечился", - сказал Новак.