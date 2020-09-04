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ТЭК 04.09.2020 19:55

Новак: снижение спроса на нефть в 2020г будет 9-10 млн б/с к 2019г

Мировой спрос на нефть в 2020 году может снизиться на 9-10 млн баррелей в сутки (к уровню 2019 года, докризисному уровню, когда потребление составляло около 100 млн б/с), сказал министр энергетики РФ Александр Новак на виртуальном саммите GMIS2020.

"Мы ежемесячно проводим встречи в рамках мониторинга исполнения соглашения ОПЕК+, оценки ситуации на рынке и прогнозы на будущее. Существует несколько вариантов прогнозов развития ситуации. Один из вариантов, что снижение спроса на нефть по году составит 9-10 млн б/с. Это близкая, на мой взгляд, к истине цифра. Соглашусь с этими цифрами, потому что мы имеем достаточно плохой второй квартал, лучше ситуация в июле-августе. В июле рынок достиг баланса, при том, что спрос был примерно на 10 млн б/с ниже, и это покрывалось снижением добычи как странами ОПЕК+, так и не входящими в альянс", - сказал он.

"В июле мы заметили, что на 34 млн баррелей в странах ОЭСР сократились запасы. Если тренд сохранится, то мы сможем говорить о постепенном сокращении остатков, накопленных во втором квартале. Тоже есть разные оценки, когда они иссякнут - в начале 2021 года, а может быть к концу 2021 года. Многое будет зависеть от восстановления спроса", - сказал министр.

Новак заметил, что восстановления спроса на нефть с 25-процентного падения в апреле произошло довольно резко, и сейчас снижение составляет около 10%. Однако далее восстановление будет происходить меньшими темпами, поскольку мир привыкает к использованию удаленного общения и работы, считает он.

"И это будет влиять на восстановление спроса и на повышение конкуренции между добывающими и экспортирующими нефть странами, потому что у всех потенциал добычи более высокий, чем сегодняшний уровень, и хотелось бы больше добывать, но мы ограничены спросом и темпами его роста", - сказал Новак, отметив, что еще одним фактором спроса на нефть станет снижение доли углеводородных источников энергии в энергобалансах стран мира.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, СПРОС, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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