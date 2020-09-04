Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0148 RUR   0.0226 GBR   2.2578 TRY   0.2286

Цена на нефть

$/bbl   03.09 WTI 41.37 -0.14 Brent 44.07 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 04.09.2020 20:07

Белоруссия вынуждена вырабатывать ответные военные меры на действия НАТО у своих границ - министр обороны республики

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин назвал деятельность НАТО у границ с республикой серьёзным вызовом безопасности и заявил, что в стране вынуждены выработать меры ответного характера.

"Мы вынуждены вырабатывать ответные меры военного характера, что и было продемонстрировано нами в ходе плановых мероприятий боевой подготовки, которые проведены в непосредственной близости у границ с НАТО в августе этого года", - заявил Хренин в пятницу на Совете министров обороны государств-участников СНГ, государств-членов ШОС, ОДКБ.

Слова министра приводит белорусское военное ведомство.

По оценке белорусского Минобороны, за последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Белоруссией странах выросла в 17 раз и возросла до 10 тысяч военнослужащих.

"Это является вызовом безопасности и стабильности не только для нашего государства, но и для всего европейского региона", - сказал Хренин.

Кроме того, обеспокоенность министра вызвала концентрация боевой техники и личного состава, в том числе, армии США в непосредственной близости от границы Белоруссии, а также крупномасштабные многонациональные учения стран - членов НАТО, количество которых только в этом году увеличилось в пять раз.

В своем выступлении Хренин отметил, что среди основных факторов, негативно влияющих на состояние современной архитектуры международной безопасности, следует выделить обострение военно-политических и экономических противоречий между государствами и военно-политическими блоками, неурегулированные региональные конфликты, попытки проведения "цветных революций", терроризм, наркотрафик и сопутствующая им организованная преступность.

"Также было подчеркнуто, что события, происходившие в Республике Беларусь в августе этого года, являются тому ярким примером. Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти", - заявили в Минобороны.

Глава белорусской военной делегации, выразил слова признательности военно-политическому руководству России и Китая, а также другим государствам, присутствующим на совместном заседании и оказавшим помощь Белоруссии в "непростое для нее время".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ЗАПАД, ОТВЕТ


Похожие новости


Власть в Беларуси валяется под ногами, считает министр обороны Эстонии Сотрудничество Минска и Москвы в военной сфере сдерживает угрозы в Восточноевропейском регионе - Минобороны Белоруссии Президент Белоруссии заявил о грядущих проверках в Минобороны республики Главы Минобороны Азербайджана и Белоруссии обсудят направления дальнейшего взаимодействия ведомств Представитель Пентагона встретится с Лукашенко Лукашенко при выборе нового министра обороны руководствовался принципом омоложения кадров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]