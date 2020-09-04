Белоруссия вынуждена вырабатывать ответные военные меры на действия НАТО у своих границ - министр обороны республики

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин назвал деятельность НАТО у границ с республикой серьёзным вызовом безопасности и заявил, что в стране вынуждены выработать меры ответного характера.
"Мы вынуждены вырабатывать ответные меры военного характера, что и было продемонстрировано нами в ходе плановых мероприятий боевой подготовки, которые проведены в непосредственной близости у границ с НАТО в августе этого года", - заявил Хренин в пятницу на Совете министров обороны государств-участников СНГ, государств-членов ШОС, ОДКБ.
Слова министра приводит белорусское военное ведомство.
По оценке белорусского Минобороны, за последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Белоруссией странах выросла в 17 раз и возросла до 10 тысяч военнослужащих.
"Это является вызовом безопасности и стабильности не только для нашего государства, но и для всего европейского региона", - сказал Хренин.
Кроме того, обеспокоенность министра вызвала концентрация боевой техники и личного состава, в том числе, армии США в непосредственной близости от границы Белоруссии, а также крупномасштабные многонациональные учения стран - членов НАТО, количество которых только в этом году увеличилось в пять раз.
В своем выступлении Хренин отметил, что среди основных факторов, негативно влияющих на состояние современной архитектуры международной безопасности, следует выделить обострение военно-политических и экономических противоречий между государствами и военно-политическими блоками, неурегулированные региональные конфликты, попытки проведения "цветных революций", терроризм, наркотрафик и сопутствующая им организованная преступность.
"Также было подчеркнуто, что события, происходившие в Республике Беларусь в августе этого года, являются тому ярким примером. Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти", - заявили в Минобороны.
Глава белорусской военной делегации, выразил слова признательности военно-политическому руководству России и Китая, а также другим государствам, присутствующим на совместном заседании и оказавшим помощь Белоруссии в "непростое для нее время".
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