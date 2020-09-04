Министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ выступили против демонтажа договоров по контролю над вооружениями - Шойгу

Министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ считают, что действие международных договоров по контролю над вооружениями, в том числе ядерными, нельзя прекращать, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Особо отмечена недопустимость демонтажа договорных режимов в области контроля над вооружениями, в том числе ядерными", - сказал российский министр по итогам заседания министров обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ в пятницу.

Шойгу отметил, что министры приняли совместное коммюнике, отражающее "консолидированные подходы к решению общих проблем в сфере безопасности".