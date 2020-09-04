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Здравоохранение 04.09.2020 20:33

Производство вакцины Sputnik V за рубежом может начаться в ноябре - РФПИ

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что уже в ноябре производство COVID-вакцины Sputnik V может стартовать на предприятиях за пределами России.

"У нас есть договоренности с Индией, с Бразилией, с рядом других стран, поэтому мы действительно сфокусированы на том, чтобы уже в ноябре этого года иметь возможность поставлять вакцину на зарубежные рынки, произведенную за пределами России, благодаря той замечательной технологии, которую разработал Институт Гамалеи", - сказал Дмитриев на брифинге в пятницу.

По его словам, сейчас российские мощности по производству Sputnik V полностью ориентированы на российский рынок, и поэтому РФПИ и российские специалисты ведут переговоры с рядом зарубежных стран, в том числе с Бразилией и Индией, для запуска производства вакцины за рубежом. Между тем, спрос на вакцину за рубежом велик, констатируют в РФПИ.

"Исходя из той потрясающей работы, которую ведет Институт Гамалея, мы видим интерес уже даже не от 20, а от 30-40 стран, в том числе к закупке данной вакцины", - сказал Дмитриев.

Ранее директор Института Гамалеи Александр Гинцбург заявил "Интерфаксу", что Россия на первых порах намерена продавать за рубеж не "живую" готовую вакцину Sputnik V, а технологию ее производства. Это связано с тем, что производственные мощности в России будут поначалу работать на то, чтобы закрыть потребности в препарате внутри страны.

По словам Гинцбурга, Россия уже готовит документы и специалистов, чтобы наладить производство за рубежом.

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Тэги: РОССИЯ, COVID, ВАКЦИНА, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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