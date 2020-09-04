Производство вакцины Sputnik V за рубежом может начаться в ноябре - РФПИ

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что уже в ноябре производство COVID-вакцины Sputnik V может стартовать на предприятиях за пределами России.
"У нас есть договоренности с Индией, с Бразилией, с рядом других стран, поэтому мы действительно сфокусированы на том, чтобы уже в ноябре этого года иметь возможность поставлять вакцину на зарубежные рынки, произведенную за пределами России, благодаря той замечательной технологии, которую разработал Институт Гамалеи", - сказал Дмитриев на брифинге в пятницу.
По его словам, сейчас российские мощности по производству Sputnik V полностью ориентированы на российский рынок, и поэтому РФПИ и российские специалисты ведут переговоры с рядом зарубежных стран, в том числе с Бразилией и Индией, для запуска производства вакцины за рубежом. Между тем, спрос на вакцину за рубежом велик, констатируют в РФПИ.
"Исходя из той потрясающей работы, которую ведет Институт Гамалея, мы видим интерес уже даже не от 20, а от 30-40 стран, в том числе к закупке данной вакцины", - сказал Дмитриев.
Ранее директор Института Гамалеи Александр Гинцбург заявил "Интерфаксу", что Россия на первых порах намерена продавать за рубеж не "живую" готовую вакцину Sputnik V, а технологию ее производства. Это связано с тем, что производственные мощности в России будут поначалу работать на то, чтобы закрыть потребности в препарате внутри страны.
По словам Гинцбурга, Россия уже готовит документы и специалистов, чтобы наладить производство за рубежом.
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