Пожар произошел на промышленном объекте в Англии после взрыва, эвакуированы 200 человек

Взрыв произошел на промышленном объекте на юго-востоке Англии, что привело к сильному пожару, сообщают британские СМИ.

По их данным, взорвались емкости со сниженными углеводородными газами в районе города Рочестер.

Спасательные службы графства Кент, где произошел взрыв, сообщили об эвакуации 200 человек. Они также рекомендовали местным жителям закрыть окна и двери и по возможности не выходить на улицу.

Отмечается, что на месте продолжают работать пожарные расчеты.

Информации о причинах взрыва пока не приводится.