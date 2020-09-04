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Туризм 04.09.2020 21:26

Гостиница Hilton на Таймс-сквер в Нью-Йорке закрывается на неопределенный срок

Гостиница Hilton Times Square на Манхэттене закрывается на долгосрочный период в связи с негативными последствиями пандемии коронавируса.

Компания Sunstone Hotel Investors Inc., контролирующая гостиницу, сообщила в документах, поданных в департамент труда штата Нью-Йорк, о ее "закрытии на постоянной основе" и намерении сократить 200 рабочих мест в октябре.

По словам представителя компании, Sunstone предоставила документы, чтобы сообщить, что ситуация с сокращениями может продлиться дольше шести месяцев, пишет газета The Wall Street Journal. При этом он подчеркнул, что в документах "нет намерения показать, что речь идет о перманентном закрытии".

Он отметил, что "точная дата открытия не установлена и не утверждена и будет зависеть от переговоров с нашим кредитором, а также от рыночных условий".

Гостиница, насчитывающая 478 номеров и являющаяся франшизой бренда Hilton Hotels & Resorts, была закрыта для гостей в марте. Тогда же персонал начали отправлять в неоплачиваемые отпуска.

Ее закрытие является очередным признаком того, насколько негативными оказались последствия пандемии коронавируса и связанной с ней рецессии в экономике для туристической индустрии Нью-Йорка, пишет WSJ. Многие гостиницы временно закрыли двери для гостей и отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска или объявили о сокращениях, при этом Hilton Times Square стала одной из первых, кто публично объявил, что не планирует возобновлять работу в ближайшем будущем.

Гостиничный рынок на Манхэттене уже испытывал на себе давление в связи с ростом операционных расходов и избытком номеров в отелях, когда столкнулся с резким падением числа бронирований начиная с марта из-за пандемии коронавируса. Уровень заполняемости гостиниц в Нью-Йорке упал до 19,6% в начале апреля, согласно данным компании STR, однако после этого немного восстановился.

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Тэги: США, HILTON, ГОСТИНИЦА, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]