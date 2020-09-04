В Азербайджане за сутки выявлены 132 новых случая COVID-19, 2 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 132 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 37 тыс. 31, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

По данным ведомства, за сутки скончались еще два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 543 человек.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 34 тыс. 419 человек (+155 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 2 тыс. 69 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7,048 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 949 тыс. 313 теста на COVID-19.

Х.Насирзаде