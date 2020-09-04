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Здравоохранение 04.09.2020 18:05

В Азербайджане с 8 сентября смягчается карантинный режим

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о дальнейшем смягчении карантинного режима в стране.

Согласно решению, с 00:00 8 сентября разрешается деятельность объектов общепита до 00:00 с оказанием услуг, как на террасах, так и внутри заведений.

Кроме того с указанной даты снимается ограничение на въезд в Баку, Сумгайыт и территорию Абшеронского района и выезд с вышеуказанных территорий. Исключения составят только междугородние пассажироперевозки.

При этом сохраняется запрет на организацию мероприятий (дней рождений, свадеб, обручений, поминок), в том числе и в домах клиентов и в других пространствах; на деятельность детских развлекательных центров, кинотеатров и объектов общепита в Молах и в других торговых центрах; на деятельность развлекательных центров, включая детские центры на бульварах и в парках, культурных объектов, в том числе театров и кинотеатров.

Как сообщалось ранее, специальный карантинный режим в Азербайджане во избежание распространения коронавируса COVID-19, продлен до 30 сентября 00:00 часов. При этом в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе действует режим жесткого карантина, с некоторыми ограничениями. В частности в выходные до 30 сентября не будут работать все виды общественного транспорта.

А. Мамедов

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Тэги: ОПЕРШТАБ, КАРАНТИН, СМЯГЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]