В Азербайджане с 8 сентября смягчается карантинный режим

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о дальнейшем смягчении карантинного режима в стране.
Согласно решению, с 00:00 8 сентября разрешается деятельность объектов общепита до 00:00 с оказанием услуг, как на террасах, так и внутри заведений.
Кроме того с указанной даты снимается ограничение на въезд в Баку, Сумгайыт и территорию Абшеронского района и выезд с вышеуказанных территорий. Исключения составят только междугородние пассажироперевозки.
При этом сохраняется запрет на организацию мероприятий (дней рождений, свадеб, обручений, поминок), в том числе и в домах клиентов и в других пространствах; на деятельность детских развлекательных центров, кинотеатров и объектов общепита в Молах и в других торговых центрах; на деятельность развлекательных центров, включая детские центры на бульварах и в парках, культурных объектов, в том числе театров и кинотеатров.
Как сообщалось ранее, специальный карантинный режим в Азербайджане во избежание распространения коронавируса COVID-19, продлен до 30 сентября 00:00 часов. При этом в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе действует режим жесткого карантина, с некоторыми ограничениями. В частности в выходные до 30 сентября не будут работать все виды общественного транспорта.
А. Мамедов
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