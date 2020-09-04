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Карабахский конфликт 04.09.2020 18:35

Агрессивная политика Армении представляет угрозу региональной безопасности - Гасанов

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов считает, что своими провокационными действиями Армения преследует цель нанести ущерб отношениям между Азербайджаном и государствами-участниками СНГ, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Армения, совершившая недавно широкомасштабную провокацию в направлении Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе, представляет угрозу региональной безопасности. Официальный Ереван преследует цель нанести ущерб отношениям между Азербайджаном и государствами-участниками СНГ», заявил Гасанов в своем выступлении на заседании Совета министров обороны государств-участников и государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Министр добавил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт продолжается уже много лет, в результате чего более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

«Оккупация 20% наших территорий государством-участником СНГ противоречит нормам и принципам международного права, в том числе нормам и духу этого Содружества», - подчеркнул Гасанов.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ЗАСЕДАНИЕ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]