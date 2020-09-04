Агрессивная политика Армении представляет угрозу региональной безопасности - Гасанов

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов считает, что своими провокационными действиями Армения преследует цель нанести ущерб отношениям между Азербайджаном и государствами-участниками СНГ, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Армения, совершившая недавно широкомасштабную провокацию в направлении Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе, представляет угрозу региональной безопасности. Официальный Ереван преследует цель нанести ущерб отношениям между Азербайджаном и государствами-участниками СНГ», заявил Гасанов в своем выступлении на заседании Совета министров обороны государств-участников и государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Министр добавил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт продолжается уже много лет, в результате чего более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

«Оккупация 20% наших территорий государством-участником СНГ противоречит нормам и принципам международного права, в том числе нормам и духу этого Содружества», - подчеркнул Гасанов.

Х.Насирзаде