Агрессивная политика Армении представляет угрозу региональной безопасности - Гасанов

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов считает, что своими провокационными действиями Армения преследует цель нанести ущерб отношениям между Азербайджаном и государствами-участниками СНГ, сообщает пресс-служба Минобороны.
«Армения, совершившая недавно широкомасштабную провокацию в направлении Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе, представляет угрозу региональной безопасности. Официальный Ереван преследует цель нанести ущерб отношениям между Азербайджаном и государствами-участниками СНГ», заявил Гасанов в своем выступлении на заседании Совета министров обороны государств-участников и государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Министр добавил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт продолжается уже много лет, в результате чего более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.
«Оккупация 20% наших территорий государством-участником СНГ противоречит нормам и принципам международного права, в том числе нормам и духу этого Содружества», - подчеркнул Гасанов.
Х.Насирзаде
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