Нефть падает на фоне укрепления доллара, Brent торгуется около 2-месячного минимума - $42,79 за баррель

Цены на нефть снова перешли к заметному снижению в ходе торгов в пятницу на фоне укрепления доллара США после публикации данных о безработице в стране, пишет Trading Economics.
При этом недельное падение нефтяных цен может стать максимальным с июня.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 в пятницу составляет $42,79 за баррель, что на $1,28 (2,9%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена Brent находится вблизи минимального уровня c конца июля.
Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени упали в цене на $1,36 (3,29%) - до $40,01 за баррель.
Министерство труда США в пятницу сообщило, что безработица в стране в прошлом месяце упала до 8,4% с июльских 10,2% при ожидавшемся аналитиками снижении до 9,8%. Долларовый индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), перешел к заметному повышению после публикации этих данных.
Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в августе увеличилось до 1050 с 1030 единиц месяцем ранее, свидетельствуют данные Baker Hughes, опубликованные в пятницу. Месячный рост показателя наблюдался впервые с февраля текущего года.
В августе 2019 года в мире насчитывалось 2206 действующих нефтяных и газовых буровых установок.
Министр энергетики РФ Александр Новак заявил на саммите GMIS2020, что мировой спрос на нефть в 2020 году может снизиться на 9-10 млн баррелей в сутки к уровню 2019 года. В то же время он отметил, что ситуация на нефтяном рынке сегодня "гораздо более понятная, чем в апреле".
Министерство энергетики США сообщило на этой неделе, что спрос на бензин в стране на прошлой неделе сократился до 8,78 млн баррелей в сутки с 9,16 млн баррелей неделей ранее.
Тем временем Ирак не может сократить добычу нефти в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках ОПЕК+, пишет Bloomberg.
В этом году добыча нефти в Ираке превышала квоту в ОПЕК+, и страна обязалась компенсировать перепроизводство за счет более сильного сокращения добычи в августе и сентябре. Однако в среду Багдад заявил, что ему может потребоваться еще два месяца, чтобы выполнить свои обязательства.
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