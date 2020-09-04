МАГАТЭ получило доступ к новым ядерным объектам в Иране

Тегеран предоставил инспекторам МАГАТЭ доступ к новым ядерным объектам, однако при этом продолжает увеличивать темпы накопления ядерного топлива, сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

"Гендиректор (МАГАТЭ, Рафаэль Гросси - ИФ) приветствует соглашение между агентством и Ираном, целью которого является расширение сотрудничества и повышение уровня взаимного доверия при решении важных вопросов по реализации гарантий", - цитирует Bloomberg выдержки из доклада МАГАТЭ, обнародованные в пятницу.

Согласно докладу, инспекторы МАГАТЭ позднее в этом месяце планируют посетить два ядерных объекта, по которым ранее возникали противоречия.

По данным агентства, инспекторы агентства уже побывали на одном из трех объектов, на которых, как предполагается, ранее могла проводиться незадекларированная ядерная деятельность.

При этом в квартальном отчете МАГАТЭ, с которым ознакомился Bloomberg, сообщается, что запасы низкообогащенного урана в Иране во втором квартале увеличились до 2105,4 кг, что на 34% больше, чем в первом квартале (1571,6 кг). Отмечается, что в случае, если Иран решит обогатить материал до оружейного качества, этого запаса хватит для создания трех бомб.

Агентство отмечает, что увеличение запаса урана стало результатом решения Ирана установить усовершенствованные центрифуги на ключевом ядерном объекте, пострадавшем от взрыва в июле.

Bloomberg напоминает, что 2 сентября в МАГАТЭ подтвердили, что Иран установил ключевые элементы для трех каскадов центрифуг IR-4, IR-2m и IR-6.

Иран в конце августа согласился предоставить доступ сотрудникам МАГАТЭ к своим объектам, по которым ранее были споры, и содействовать проведению проверки, говорится в совместном заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси и вице-президента Ирана и главы Организации по атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи.

"Иран добровольно предоставляет МАГАТЭ доступ к двум объектам, обозначенным МАГАТЭ, и будет содействовать деятельности МАГАТЭ в проведении проверки. Даты для проведения проверки и предоставления доступа МАГАТЭ согласованы", - отмечается в нем.

В заявлении отмечается, что, таким образом, у МАГАТЭ больше нет претензий к Ирану по поводу проверки ядерных объектов страны.

В заявлении также говорится, что МАГАТЭ и Иран договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества и взаимного доверия для содействия выполнению Соглашения о всеобъемлющих гарантиях Ирана и дополнительного протокола к нему, которые применяются с 16 января 2016 года. Проверки агентством иранских объектов будут осуществляться в рамках этого соглашения и протокола к нему. Дополнительный протокол предусматривает расширенные проверки инспекторами МАГАТЭ атомных объектов Ирана.