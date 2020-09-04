Приоритет при вакцинации от коронавируса должны иметь определенные группы населения, независимо от гражданства - глава ВОЗ

Будущая вакцина от коронавируса в целях эффективности должна в первую очередь распределяться не среди жителейконкретных стран, а среди определенных групп населения по всему миру, заявил в пятницу глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Первоочередный приоритет - вакцинация определенных (групп - ИФ) во всех странах, нежели всего населения в некоторых странах", - сказал он на брифинге.

"Это не просто моральный императив или императив в области здравоохранения, а также экономический императив", - отметил он.

По его словам, если вирус продолжит убивать людей в странах с низким или средним уровнем доходов, то экономическое восстановление окажется под угрозой.

"Национализм с вакциной растянет проблему, а не укоротит ее", - пояснил Гебрейесус.

По его словам, первым делом, вакцинировать необходимо работников ключевых сфер общества и лиц, которым угрожает повышенный риск заболевания, включая пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями.