Президент США Дональд Трамп заявил, что будет недоволен, если версия Берлина об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится.

"Я совсем не буду доволен, если так все и было", - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

При этом президент отметил, что версия ФРГ выглядит правдоподобной. "Все выглядит так, будто это правда", - добавил он. "Исходя из того, что говорит Германия, кажется, так оно и было", - сказал Трамп.

В Белом доме, комментируя ситуацию вокруг Навального, ранее заявляли, что США будут работать "вместе с союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности тех в России, куда бы ни привели доказательства".

При этом в Вашингтоне пообещали "финансово ограничить" деятельность виновных в нападении на российского оппозиционера.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отметил, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. Он подчеркнул, что "до вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было".