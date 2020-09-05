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Дальнее зарубежье 05.09.2020 11:15

Трамп считает тему контроля над вооружениями важнее, чем глобальное потепление

Президент США Дональд Трамп заявил, что тема контроля над вооружениями для него сейчас важнее, чем проблема глобального потепления.

На пресс-конференции в Белом доме он напомнил, что США ведут переговоры с Россией по этой теме. "Это очень важно... Я считаю, что это важнее, чем глобальное потепление", - заявил Трамп.

Он добавил, что не теряет надежду на присоединение в будущем Китая к этим переговорам.

Также Трамп выразил недоумение в связи с тем, что в США уделяют больше внимания инцидентам, связанным с Россией, нежели действиям Китая на мировой арене.

"Интересно, что все всегда упоминают Россию. Китай в этом случае - это страна, о которой вам следует говорить больше, чем о России", - сказал американский президент, обращаясь к журналистам.

По его словам, Китай "делал более плохие вещи", нежели Россия.

В августе Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтон и Москва смогут до конца 2020 года добиться нового соглашения в сфере контроля над вооружениями.

"Надеюсь на заключение договора с РФ к концу года", - приводило слова Помпео агентство Bloomberg.

Помпео отметил, что США тесно работают с Россией для снижения риска применения ядерного оружия в мире.

"Мы добились настоящих успехов за последние пару недель", - сказал госсекретарь.

В августе портал Axios со ссылкой на заявление спецпредставителя президента США Маршалла Биллингсли сообщил, что США больше не настаивают на обязательном участии Китая в переговорах Вашингтона и Москвы по контролю над вооружениями.

"Произошел сдвиг", - признал Биллингсли в разговоре с изданием.

По его словам, администрация Трампа отказалась от своего требования, чтобы Китай участвовал в переговорах, и сфокусирована на достижении политического соглашения с Россией. После этого Вашингтон рассчитывает, что США и Россия уже вместе смогут оказать давление на Китай и убедить его присоединиться к переговорам и, в конечном итоге, к соглашению.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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