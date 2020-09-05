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Здравоохранение 05.09.2020 11:49

В Китае за сутки выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом, все "завозные"

За истекшие сутки в Китае выявлено 18 новых инфицированных COVID-19: 10 больных в активной форме и восемь бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки был выявлен 51 случая заражения: 25 активных и 26 бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зафиксировано 85 тыс. 112 активных случаев заражения, из которых 2 тыс. 563 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 13 новых случаев заболевания, 12 - в Гонконге, один - на Тайване. С начала пандемии в трех районах зарегистрировано 5 тыс. 386 больных коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 850 (94 случая смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 490 (семь случаев смерти).

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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]