За истекшие сутки в Китае выявлено 18 новых инфицированных COVID-19: 10 больных в активной форме и восемь бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки был выявлен 51 случая заражения: 25 активных и 26 бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зафиксировано 85 тыс. 112 активных случаев заражения, из которых 2 тыс. 563 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 13 новых случаев заболевания, 12 - в Гонконге, один - на Тайване. С начала пандемии в трех районах зарегистрировано 5 тыс. 386 больных коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 850 (94 случая смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 490 (семь случаев смерти).