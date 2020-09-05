ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 37 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 37 раз", - отметили в Минобороны.

По данным ведомства, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари на территории Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Алибейли, Агдам, Эсрик Джирдахан, Агбулаг Товузского района.

"Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гойарх, Чилабурт Тертерского района, Намирли, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов", - отмечает минобороны.

Х.Насирзаде