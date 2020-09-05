Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 26,6 млн, число жертв - 868 тыс. - университет Хопкинса

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 мск субботы достигло 26 млн 304 тыс. 856 человек, увеличившись за сутки на 273 тыс. 446, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Число жертв связанных с вирусом заболеваний в мире составило 874 тыс. 369 против 863 тыс. 028 днем ранее, излечились 17,5 млн.
Более 4 млн человек с начала пандемии заразились в США, Бразилии и Индии.
В Соединенных Штатах на 08:00 мск субботы суммарно выявлено 6 млн 200 тыс. 518 инфицированных, скончались 187 тыс. 755 человек, выздоровели более 2,28 млн.
В Бразилии число заразившихся выросло до 4 млн 091 тыс. 801, скончались 125 тыс. 502 человека, поправились 3,46 млн.
На третьем месте по количеству больных коронавирусом остается Индия, где число заболевших составило на утро субботы 4 млн 023 тыс. 179 при 69 тыс. 561 летальном исходе и 3,1 млн излечившихся.
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты достиг 112,8. В США на 1 млн населения скончалось 580 человек, Бразилии - 590, Индии - 50.
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