Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 229 тыс.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 890 и на утро субботы достигло 229 тыс. 634, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
В число выявленных заражений включены опубликованные казахстанскими и киргизскими властями данные о заболеваниях пневмонией с неуточненной этиологией, но с клиническими и эпидемиологическими признаками коронавирусной инфекции.
Число излечившихся от коронавируса в регионе увеличилось на 987 и достигло 192 тыс. 487 человек.
По имеющимся официальным данным, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 16 летальных исходов от коронавируса. Общее число жертв COVID-19 в Центральной Азии достигло 3 тыс. 399 человек.
КАЗАХСТАН
Общее число заражений COVID-19 и заболеваний пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса в Казахстане к утру субботы достигло 133 тыс. 425 (+501 за сутки). Скончались 1 тыс. 928 человек (+11 за сутки). Выздоровели с начала пандемии, с учетом имеющихся данных о пациентах с коронавирусной пневмонией, 104 тыс. 892 человека (+476 за сутки).
Число выявленных заражений коронавирусом в Казахстане за сутки увеличилось на 104 и достигло 106 тыс. 225, сообщила в субботу межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции. По данным ведомства, выявлено 67 активных и 47 бессимптомное заражений.
Накануне сообщалось о 89 новых больных COVID-19 в стране за сутки.
Новые заражения выявлены в 15 городах и регионах страны. Лидируют Алматы - 14 тыс. 262 заражения (+14 за сутки), Нур-Султан - 13 тыс. 879 (+15), Атырауская область - 10 тыс. 947 (+7), а также Карагандинская область - 10 тыс. 134 (+8) и Восточно-Казахстанская область - 8 тыс. 262 (+19).
Новые заражения коронавирусом в минувшие сутки не были выявлены в Мангистауской области (3 тыс. 334 заражения с начала пандемии) и в Кызылординской области (3 тыс. 231заражение с начала пандемии).
По данным комиссии, число излечившихся от коронавируса в Казахстане достигло 99 тыс. 18 человек (+433 за сутки).
По данным Минздрава Казахстана, число жертв коронавируса COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 618 человек (+6 за сутки).
В настоящее время в стране от COVID-19 лечатся 5 тыс. 589 человек, среди них 29 детей. В стационарах находятся 2 тыс. 839 пациентов, на амбулаторном лечении - 2 тыс. 750 человек. 148 человека находятся в тяжелом состоянии, 16 - крайней степени тяжести, 25 - на аппаратах ИВЛ, сообщает пресс-служба министерства в субботу.
По данным министерства, медики в Казахстане за минувшие сутки зарегистрировали 397 заболеваний пневмонией с признаками коронавируса, за день от этой болезни скончались еще пять человек.
Накануне Минздрав Казахстана сообщал о 481 заболевании коронавирусной пневмонией за сутки и четырех летальных исходах.
Всего с начала августа в республике зарегистрировано 27 тыс. 200 заболеваний пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, умерли 310 человек, вылечились от пневмонии 5 тыс. 874 человека (+43 за сутки).
Глава Минздрава республики Алексей Цой на брифинге 17 июля сообщил, что с 1 августа Казахстан изменит ведение статистики заболеваемости коронавирусной инфекцией: случаи пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, но с клиническими проявлениями этой болезни, будут отнесены к коронавирусу.
КИРГИЗИЯ
Медики в Киргизии за минувшие сутки зарегистрировали 89 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число подтвержденных заражений COVID-19 и заболеваний внебольничной пневмонией в стране достигло 44 тыс. 316, сообщил в субботу республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Накануне сообщалось о 92 новых больных за сутки.
Число выздоровевших достигло 39 тыс. 648 человек (+222 за сутки).
По данным штаба, за минувшие сутки не зафиксировано ни одного летального исхода от коронавирусной инфекции. Всего в Киргизии с начала пандемии от COVID-19 и внебольничной пневмонии скончались 1061 человек.
18 августа утром Минздрав Киргизии сообщал о 1 тыс. 498 жертвах коронавирусной инфекции в стране. В тот же день стало известно, что власти Киргизии пересмотрели статистику смертности от коронавируса в сторону уменьшения. Минздрав пересмотрел статистику летальных исходов от COVID-19, исключив летальные случаи, в которых коронавирус не был непосредственной причиной смерти пациента. В результате число смертей от коронавируса с начала пандемии в Киргизии сократилось на тот день до 1 тыс. 53 человек.
16 июля вице-премьер Киргизии Аида Исмаилова сообщила, что для единого подхода к лечению коронавирусной инфекции Минздрав Киргизии издал приказ, согласно которому внебольничная пневмония относится к коду коронавируса и считается его проявлением.
11 мая в Киргизии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.
УЗБЕКИСТАН
Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 266 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 43 тыс. 169, сообщил в субботу Минздрав республики.
Накануне сообщалось о 268 новых больных коронавирусом за сутки.
По данным ведомства, от осложнений, вызванных COVID-19, в Узбекистане скончались еще пять человек, число летальных исходов с начала пандемии достигло 341. Число выздоровевших после коронавируса увеличилось до 40 тыс. 432 человек (+256 за сутки). У 368 больных состояние оценивается как тяжелое, у 179- как крайне тяжелое.
Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.
ТАДЖИКИСТАН
Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 34 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 8 тыс. 724, сообщили "Интерфаксу" накануне вечером в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики. За день до этого сообщалось о 36 новых больных за сутки.
Число излечившихся достигло 7 тыс. 515 человек (+33 человек за сутки). О новых жертвах коронавируса в стране не сообщалось. Ранее в ведомстве заявляли, что в республике с начала пандемии от последствий болезни скончались 69 человек.
4 сентября эксперт ВОЗ, замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов на пресс-конференции в Душанбе заявил, что в настоящее время ситуация по коронавирусу в Таджикистане стабилизировалась.
"Я оцениваю ситуацию в Таджикистане как благоприятную в целом, управляемую, на данный момент времени стабильную. Тенденция вполне благоприятная. Но Таджикистану нельзя расслабляться. Все, что до этого делали, делали правильно. И это принесло свои плоды. Надо еще продержаться три-четыре месяца, до того, как будет доступна вакцина, до того, как появится лекарство", - сказал эксперт.
Власти Таджикистана с мая по август увеличили объем тестирования на коронавирус в стране с 500-700 тестов в день в мае до 2,5 тыс. тестов в день в настоящее время, заявил Семенов. По его словам, если в начале пандемии в стране работала лишь одна лаборатория по тестированию на COVID-19 в Душанбе, то теперь таких лабораторий девять, они есть во всех областях страны.
Вместе с тем, лабораторный потенциал республики необходимо увеличивать, заявил эксперт. "Мы считаем, что надо увеличить объем тестирования до 4,5 тыс. - 5 тыс. тестов в день. Тогда картина будет адекватной", - отметил Семенов.
Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля, о числе проведенных тестов на коронавирус в стране министерство не сообщает.
ТУРКМЕНИСТАН
По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Туркменистане нет.
Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность информацией о росте случаев заболевания пневмонией в Туркменистане.
"Нам известно, и мы обеспокоены сообщениями об острых респираторных заболеваниях или пневмонии", - заявила старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд по итогам миссии в Туркменистане. Она рекомендовала руководству страны принять меры, "как если бы COVID-19 уже распространялся по стране".
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