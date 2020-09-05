Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту до 3,5 км

Выброс пепла произошел в субботу на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту до 3,5 км. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние до 3 км", - говорится в сообщении.

В городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жителей нет.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года. Лавовое извержение Эбеко маловероятно, считают ученые, так как этот вулкан относится к древним затухающим вулканам.

Извержение Эбеко относится к так называемому вулканскому типу и выражается в периодических выбросах пепла из кратера.