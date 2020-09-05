Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0148 RUR   0.0226 GBR   2.2578 TRY   0.2286

Цена на нефть

$/bbl   03.09 WTI 41.37 -0.14 Brent 44.07 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 05.09.2020 14:26

Власти Украины сообщают об ускорении темпов распространения COVID-19 в стране

На Украине очередной антирекорд: по состоянию на утро субботы выявлено 2 836 заболевших за сутки Covid-19, при этом 1 036 человек выздоровели, 50 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 4 сентября, был предыдущий антирекорд - 2 495 новых инфицированных за сутки; 3 сентября сообщалось о 2430 заболевших, 2 сентября было 2 495 новых инфицированных, 1 сентября - 2 088 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро субботы 133 787 человек, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 811 человек, выздоровели - 61 649 человек. Сейчас на Украине Covid-19 болеет 69 327 человек, что на 1 750 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (380), Тернопольской (226), Одесской (222), Львовской (195) областях, а также в Киеве (315).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


Похожие новости


В Украине снова антирекорд: 2 тыс. 328 человек заболели COVID-19 за сутки, 37 умерли На Украине продолжается рост заболеваемости COVID-19, за минувшие сутки выявлено 1489 новых случаев В Украине 948 человек заболели COVID-19 за сутки На Украине 656 заболевших COVID-19 за сутки, 12 пациентов умерли - СНБО На Украине 648 человек заболели Covid-19 за сутки, девять пациентов скончались На Украине новый антирекорд - 753 заболевших COVID-19 за минувшие сутки

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]