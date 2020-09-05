5,21 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 110 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией продолжил расти и составил 5,21 тыс. случаев, умерли за сутки 110 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5205 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1249 (24,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Показатель суточного прироста заметно растет вторые сутки подряд. Накануне, 4 сентября, впервые с середины августа прирост поднялся выше отметки в 5 тыс. случаев (5110).

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 020 310 случаев коронавирусной инфекции, 17 759 умерших и 838 126 выписанных (5 379 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 164 425.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА И СМЕРТНОСТИ В СТОЛИЦЕ И РЕГИОНАХ

В Москве в субботу, сообщает оперативный штаб, 671 новый случай COVID-19 за сутки, 11 смертей и 1312 выздоровевших.

По информации оперативного штаба, еще 195 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 168 - в Московской области, 154 - в Нижегородской области, 144 - в Ростовской области, 129 - в Ставропольском крае, 119 - в Свердловской области, 109 - в Красноярском крае, по 105 новых пациентов в Воронежской области, Самарской области. 104 - в Волгоградской области, 103 - в Саратовской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Согласно данным оперштаба о смертности, 19 пациентов скончались за сутки в Санкт-Петербурге, по 5 умерших в Воронежской, Свердловской, Новосибирской областях. По четыре - в Удмуртии, Вологодской, Ростовской, Нижегородской, Омской, Московской областях. По три - в Тверской области, Пермском, Красноярском, Ставропольском краях. По два - в Хакасии, Волгоградской, Тульской, Архангельской, Астраханской областях, Краснодарском крае и Ханты-Мансийском АО. По одному летальному случаю в Адыгее, Крыму, Дагестане, Чувашии, Ямало-Ненецком АО, Самарской, Саратовской, Кемеровской, Владимирской, Ивановской, Липецкой, Смоленской, Мурманской, Пензенской областях и Алтайском крае.

КОЭФФИЦИЕНТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ

Коэффициент распространения инфекции в Москве в субботу составил 0,99. В России этот показатель равняется 1,03.

Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии или возвращении ограничений в регионах.

ТЕСТИРОВАНИЕ

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 38,1 млн тестов на COVID-19, из них 336 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаётся 209 016 человек.