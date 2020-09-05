Семь пациентов с коронавирусом скончались в Армении за сутки

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 188 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 44 тыс. 649, сообщает в субботу единый информационный центр республики.

По данным центра, скончались еще семь пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 170. "Из них 895 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 275 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 39 тыс. 823 человек (+569 за сутки).

За минувшие сутки медики в Армении сделали 2 тыс. 166 тестов на коронавирус.