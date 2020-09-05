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ТЭК 05.09.2020 17:33

Правительство выделит субсидии на постройку 80 газовых автозаправок на федеральных трассах

Российское государство просубсидирует строительство сети современных газовых заправок на ключевых автомагистралях, сообщил в субботу сайт кабинета министров.

Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении.

Согласно документу, речь идёт о криогенных газовых заправках, куда сжиженный газ привозится в специальных цистернах. "КриоАЗС - наиболее удобный формат для федеральных дорог. Субсидии будут предоставляться для реализации комплексных проектов, предполагающих ввод газозаправочной инфраструктуры по всей протяжённости автомобильной дороги", - следует из сообщения.

Претенденты на господдержку должны пройти конкурсный отбор. По его результатам будет определяться и объём финансовой помощи. Норматив субсидирования строительства будет установлен в зависимости от мощности АЗС. "Правилами установлен предельный срок ввода газозаправочной инфраструктуры по всей протяжённости автомобильной дороги - не позднее 1 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

В целом просубсидировать планируется строительство около 80 газовых заправок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗ, ЗАПРАВКИ, СУБСИДИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]