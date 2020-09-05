В Белоруссии за сутки выявлено 178 случаев коронавируса, четыре пациента скончались

В Белоруссии по состоянию на 5 сентября зарегистрировано 72 тыс. 663 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 178 случаев против 183 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 705 пациентов (на 4 сентября - 701) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.

В Минздраве также проинформировали, что на 5 сентября выздоровели и выписаны 71 тыс. 843 пациента (на 4 сентября 71 тыс. 510), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 333 человека.

По данным Минздрава, всего проведен 1 млн. 574 тыс. 991 тест на коронавирус (на 4 сентября 1 млн . 564,5 тыс.)