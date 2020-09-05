Казахстан в рамках сделки ОПЕК+ на 100% выполнил свои обязательства по сокращению добычи нефти в августе, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в министерстве энергетики республики.
"В августе текущего года, по предварительным данным, среднесуточная добыча нефти составила порядка 1,345 млн баррелей в сутки. Текущие обязательства Казахстана по сокращению уровня добычи нефти на август составляют 1,397 млн баррелей в сутки. Выполнение обязательств составляет 100%", - говорится в ответе Минэнерго на запрос "Интерфакс-Казахстан".
"В связи с чем считаем, что данный уровень добычи соответствует графику компенсации", - добавили в ведомстве.
Ранее Казахстан обещал компенсировать майское перепроизводство нефти в августе и сентябре.
"В августе-сентябре текущего года планируется добыча на уровне, достаточном для выполнения обязательств и компенсации превышения добычи в предыдущие месяцы", - сообщали ранее в Минэнерго на запрос агентства.
Как ранее сообщал глава Минэнерго Нурлан Ногаев, Казахстан с 1 мая в течение 12 дней на 3,13 млн баррелей превысил производство нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Возмещение этого объема запланировано на август-сентябрь. По его словам, таким образом, Казахстан снизит добычу нефти в июле на 23% от уровня ноября 2018 года, в августе-сентябре - на 21% и октябре-декабре - на 18%.
"В связи с этим прогноз добычи нефти на 2020 год составляет 86 млн тонн, на 4% меньше (раннего- ИФ-К) индикативного прогноза в 90 млн тонн", - сказал ранее Ногаев.
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