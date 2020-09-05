Делегация талибов отправилась в Доху для подготовки переговоров с Кабулом

Делегация движения "Талибан" отправилась в Катар, чтобы подготовить почву для межафганских переговоров, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на источники.
Высокопоставленные члены движения отправились в Доху, где в итоге по плану должны состояться переговоры с Кабулом, в субботу утром.
Агентство отмечает, что переговоры - важнейшая часть соглашения, подписанного талибами и США в феврале. Согласно достигнутым в феврале договоренностям между США и талибами, межафганские переговоры должны начаться после завершения процесса обмена пленными, в рамках которого власти должны отпустить 5 тысяч боевиков, а радикальное движение - тысячу сотрудников сил безопасности.
Ранее на этой неделе талибы передали правительству Афганистана всех пленных, на освобождении которых настаивал Кабул.
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