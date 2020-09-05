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Дальнее зарубежье 05.09.2020 19:46

Делегация талибов отправилась в Доху для подготовки переговоров с Кабулом

Делегация движения "Талибан" отправилась в Катар, чтобы подготовить почву для межафганских переговоров, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Высокопоставленные члены движения отправились в Доху, где в итоге по плану должны состояться переговоры с Кабулом, в субботу утром.

Агентство отмечает, что переговоры - важнейшая часть соглашения, подписанного талибами и США в феврале. Согласно достигнутым в феврале договоренностям между США и талибами, межафганские переговоры должны начаться после завершения процесса обмена пленными, в рамках которого власти должны отпустить 5 тысяч боевиков, а радикальное движение - тысячу сотрудников сил безопасности.

Ранее на этой неделе талибы передали правительству Афганистана всех пленных, на освобождении которых настаивал Кабул.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАТАР, ТАЛИБЫ, ПОСРЕДНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]