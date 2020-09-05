В странах Балтии за сутки выявлено 80 новых случаев COVID-19

В Эстонии зафиксировано наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки с конца апреля - 35 новых случаев заболевания, в Литве также наблюдается высокий суточный прирост, выявлено 36 новых инфицированных коронавирусом, в Латвии - девять.

В Эстонии за последние сутки было проведено 2 365 первичных тестов на вирус SARS-CoV-2, диагностировано 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил в субботу департамент здоровья республики.

Нынешний показатель заболеваемости за сутки является наибольшим после 17 апреля. По состоянию на утро 5 сентября в больницах находятся с коронавирусом семь человек, ни один из них не нуждается в искусственной вентиляции легких. Летальных случаев за сутки не зафиксировано, всего после начала пандемии скончались 64 человека.

С начала эпидемии в Эстонии было сделано около 159 тыс. тестов на COVID-19, из которых 2 491 или 1,6% оказались положительными. Двухнедельный показатель распространения коронавируса в республике составляет 17,01 новых случаев на 100 000 населения.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 список европейских стран, для жителей которых при въезде в Эстонию действует требование обязательного тестирования (для взрослых) или двухнедельной самоизоляции, с понедельника, 7 сентября, увеличится до 29.

Эти меры действует для прибывающих в Эстонию из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Швейцарии.

Требование самоизоляции не применяется на следующей неделе к приехавшим из Кипра, Ватикана, Латвии, Литвы, Норвегии и Финляндии. Из третьих стран въезд в ЕС разрешен для жителей Австралии, Грузии, Японии, Канады, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии. Ограничения на передвижения применяются для приехавших из Канады.

В Литве общее количество случаев COVID-19 составило 3 040, сообщает в субботу новостной портал Delfi.ru со ссылкой на Национальный центр общественного здравоохранения республики.

По его информации, в Литве в данный момент COVID-19 болеют 989 человек, за весь период пандемии скончались 86 человек, 13 больных умерли по другим причинам, выздоровели - 1 952. В изоляции находятся 5 882 человека. С 1 июня в Литве зарегистрировано 206 привозных случаев.

В Латвии за прошедшие сутки проведено 1 964 теста на COVID 19, выявлено девять новых случаев заболевания, сообщает в субботу агентство BNS со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний республики.

По его информации, семь человек являются контактными лицами ранее заболевших, пути заражения еще двух человек выясняются. С начала пандемии в Латвии сделано 262 тыс. 662 теста на COVID-19, выявлено 1 425 случаев заболевания, 1 187 человек выздоровели, 35 человек скончались.

За прошедшие сутки госпитализированы два пациента с COVID-19. В больницах находятся семь пациентов, у всех заболевание средней тяжести.