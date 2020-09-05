Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство несоблюдением социальной дистанции жителями страны на фоне эпидемии коронавируса.
"Мы шатаемся по улицам, тремся друг о друга. Какая тут социальная дистанция и так далее? Делаем все для того, чтобы мы попозже простились с этой болезнью (коронавирусом - ИФ). Это недопустимо", - заявил Лукашенко в субботу на совещании в Минске, его цитирует агентство "БелТА".
При этом он констатировал положительную динамику с ситуацией по коронавирусу в республике. "Пока справляемся", - сказал Лукашенко. - Я посмотрел последние сутки, у нас даже по пневмониям очень хорошая отрицательная динамика. То есть больше людей выписываются из больниц, нежели туда поступают".
"Самое главное, то, о чем я всегда говорил: пандемия пандемией, она когда-нибудь полностью закончится. Нам еще на бога грешить нечего, он нас пожалел, - сказал Лукашенко. - Хотя вы видите, вторая волна по Европе катится. А мы находимся в центре Европы".
На 5 сентября в Белоруссии зарегистрировано 72 663 человека с положительным тестом на COVID-19, прирост за последние сутки составил 178 случаев. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 705 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
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