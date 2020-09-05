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Здравоохранение 05.09.2020 21:18

Лукашенко не нравится "шатание" людей на улицах на фоне коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство несоблюдением социальной дистанции жителями страны на фоне эпидемии коронавируса.

"Мы шатаемся по улицам, тремся друг о друга. Какая тут социальная дистанция и так далее? Делаем все для того, чтобы мы попозже простились с этой болезнью (коронавирусом - ИФ). Это недопустимо", - заявил Лукашенко в субботу на совещании в Минске, его цитирует агентство "БелТА".

При этом он констатировал положительную динамику с ситуацией по коронавирусу в республике. "Пока справляемся", - сказал Лукашенко. - Я посмотрел последние сутки, у нас даже по пневмониям очень хорошая отрицательная динамика. То есть больше людей выписываются из больниц, нежели туда поступают".

"Самое главное, то, о чем я всегда говорил: пандемия пандемией, она когда-нибудь полностью закончится. Нам еще на бога грешить нечего, он нас пожалел, - сказал Лукашенко. - Хотя вы видите, вторая волна по Европе катится. А мы находимся в центре Европы".

На 5 сентября в Белоруссии зарегистрировано 72 663 человека с положительным тестом на COVID-19, прирост за последние сутки составил 178 случаев. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 705 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, ЛУКАШЕНКО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]