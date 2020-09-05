В Азербайджане за сутки выявлен 161 новый случай COVID-19, 2 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 161 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 37 тыс. 192, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

По данным ведомства, за сутки скончались еще два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 545 человек.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 34 тыс. 565 человек (+146 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 2 тыс. 82 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7,179 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 956 тыс. 492 теста на COVID-19.

Х.Насирзаде



