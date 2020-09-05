Число зараженных коронавирусом в Индии превысило 4 млн человек

Число зараженных COVID-19 в Индии к субботе превысило 4 млн человек, сообщает Associated Press.

За последние сутки более 86,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявили в Индии. Таким образом, эта страна стала третьей, где число зараженных перешло отметку в 4 млн человек, после Соединенных Штатов и Бразилии.

Сейчас коронавирус в Индии зарегистрировали у 4 млн 23 тыс. человек. В Бразилии выявили 4,1 млн заразившихся, и в США - у 6,3 млн человек.