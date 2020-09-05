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Здравоохранение 05.09.2020 21:43

Число зараженных коронавирусом в Индии превысило 4 млн человек

Число зараженных COVID-19 в Индии к субботе превысило 4 млн человек, сообщает Associated Press.

За последние сутки более 86,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявили в Индии. Таким образом, эта страна стала третьей, где число зараженных перешло отметку в 4 млн человек, после Соединенных Штатов и Бразилии.

Сейчас коронавирус в Индии зарегистрировали у 4 млн 23 тыс. человек. В Бразилии выявили 4,1 млн заразившихся, и в США - у 6,3 млн человек.

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Тэги: ИНДИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]