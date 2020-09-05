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Здравоохранение 05.09.2020 23:57

В Таджикистане за сутки зарегистрировано 33 факта заражения COVID-19, один человек скончался

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 33 человек, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 8 757 человек, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

За день до этого сообщалось о 34 выявленных заражениях за сутки. Число излечившихся за сутки увеличилось на 34 человека, с начала пандемии выздоровели 7 549, или 86,2 % больных.

За прошедшие сутки зарегистрирован один факт смерти от последствий болезни, с начала пандемии жертвами коронавируса в стране стали 70 человек.

Впервые власти Таджикистана подтвердили факты заражения новой коронавирусной инфекцией 30 апреля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]