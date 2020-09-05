Гасанов и Раза обсудили перспективы азербайджано-пакистанского военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках рабочего визита в Москву в субботу провел встречу с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералом Надимом Раза, сообщает пресс-служба Минобороны.
“В ходе встречи стороны обсудили вопросы безопасности, военного, военно-технического сотрудничества и военного образования. Состоялся обмен мнений в вопросах сотрудничества в борьбе с терроризмом, расширения отношений между ВВС и ВМС, а также совместных военных учений между Азербайджаном и Пакистаном”, - отмечается в сообщении.
Гасанов затронул вопрос армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, выразив благодарность Пакистану за поддержку справедливой позиции Азербайджана в международных организациях в решении этого вопроса.
Х.Насирзаде
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