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Внешняя политика 05.09.2020 20:10

Гасанов и Раза обсудили перспективы азербайджано-пакистанского военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках рабочего визита в Москву в субботу провел встречу с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералом Надимом Раза, сообщает пресс-служба Минобороны.

“В ходе встречи стороны обсудили вопросы безопасности, военного, военно-технического сотрудничества и военного образования. Состоялся обмен мнений в вопросах сотрудничества в борьбе с терроризмом, расширения отношений между ВВС и ВМС, а также совместных военных учений между Азербайджаном и Пакистаном”, - отмечается в сообщении.

Гасанов затронул вопрос армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, выразив благодарность Пакистану за поддержку справедливой позиции Азербайджана в международных организациях в решении этого вопроса.

Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ПАКИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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