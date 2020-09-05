Военные Азербайджана и Турции провели совместные учения в Нахчыване

Военнослужащие Азербайджана и Турции в рамках соглашения о военном сотрудничестве провели в Нахчыванской автономной республике первый этап масштабных тактических и летно-тактических учений с участием сухопутных войск и авиации двух стран, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В учениях были задействованы свыше 2,6 тыс. человек личного состава, более 200 танков и другой бронетехники, около 180 ракетных, артиллерийских и минометных установок, 18 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, более 30 средств ПВО и около 320 единиц автомобильной техники.

"Согласно сценарию учений, огневой этап начался с обезвреживания разведывательно-диверсионных групп, вызвавших панику среди гражданского населения и спровоцировавших провокацию на госгранице. В ответ на провокации противника ракетно-артиллерийские части и подразделения спецназа вели огонь по противнику. Войска Нахчыванского гарнизона совместно с частями ВС Турции перейдя в контрнаступление, уничтожили живую силу и бронетехнику противника на базах, захватив выгодные позиции на господствующих высотах. В ходе атаки была уничтожена авиация противника, обезврежены малые беспилотные летательные аппараты и нанесены удары авиации по их резервам в труднодоступных ущельях", - отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство сообщает, что благодаря решительным действиям инженерных, материально-технических и эвакуационных групп было обеспечено беспрепятственное передвижение наступающих войск. "Отдельная оперативная бригада уничтожила разведывательно-диверсионные группы противника. Пиротехнический отряд полка гражданской обороны очистил захваченные позиции и маршруты от мин, взрывоопасных и невзрывоопасных заграждений. В ходе учений были достигнуты поставленные цели", - подчеркивается в информации.

Х.Насирзаде