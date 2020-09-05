Азербайджанские военные будут наблюдать за учениями Кавказ-2020 в России

Представители Вооруженных сил Азербайджана будут наблюдать за военными учениями "Кавказ-2020", которые пройдут в России в сентябре текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве обороны.

"Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в России в сентябре этого года. На эти учения планируется направить двух военнослужащих в качестве наблюдателей", - подчеркнули в Минобороны.

Х.Насирзаде