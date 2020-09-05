Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0148 RUR   0.0226 GBR   2.2578 TRY   0.2286

Цена на нефть

$/bbl   03.09 WTI 41.37 -0.14 Brent 44.07 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 05.09.2020 20:56

Азербайджанские военные будут наблюдать за учениями Кавказ-2020 в России

Представители Вооруженных сил Азербайджана будут наблюдать за военными учениями "Кавказ-2020", которые пройдут в России в сентябре текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве обороны.

"Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в России в сентябре этого года. На эти учения планируется направить двух военнослужащих в качестве наблюдателей", - подчеркнули в Минобороны.

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УЧЕНИЯ, НАБЛЮДАТЕЛИ


Похожие новости


Герасимов оценил учения НАТО у границ с РФ с точки зрения профессионала - Песков Зариф: военно-морские учения Ирана, РФ и КНР не следует считать враждебным шагом Иран пообещал вскоре провести военно-морские учения с участием России и Китая Иран и Россия запланировали совместные учения в Индийском океане - Зариф Иран и РФ проведут совместные учения не позднее марта 2020 года - командующий ВМС Ирана Иран и РФ проведут военно-морские учения в Индийском океане, заявляют в Тегеране

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]