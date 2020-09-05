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Дальнее зарубежье 05.09.2020 22:30

Шойгу выразил признательность министру обороны КНР за внимание к развитию ВТС с Россией

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил китайского коллегу Вэя Фэнхэ за его внимание к развитию военного и военно-технического сотрудничества России и Китая.

"Несмотря на пандемию, в этом году вы уже второй раз посещаете Россию. Признателен за внимание, которое вы уделяете развитию военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами", - сказал Шойгу на рабочей встрече с коллегой из КНР.

Он добавил, что обмен опытом военных медиков России и Китая в период распространения коронавируса подчеркивает высокий уровень отношений двух стран.

Министр обороны Китая, в свою очередь, признался, что две поездки в Россию были его единственными командировками в период пандемии.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]