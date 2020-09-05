Шойгу выразил признательность министру обороны КНР за внимание к развитию ВТС с Россией

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил китайского коллегу Вэя Фэнхэ за его внимание к развитию военного и военно-технического сотрудничества России и Китая.

"Несмотря на пандемию, в этом году вы уже второй раз посещаете Россию. Признателен за внимание, которое вы уделяете развитию военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами", - сказал Шойгу на рабочей встрече с коллегой из КНР.

Он добавил, что обмен опытом военных медиков России и Китая в период распространения коронавируса подчеркивает высокий уровень отношений двух стран.

Министр обороны Китая, в свою очередь, признался, что две поездки в Россию были его единственными командировками в период пандемии.