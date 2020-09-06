Трамп восхищен тем, как Путин управляет Россией - бывший адвокат президента США

Майкл Коэн, бывший адвокат президента США, в своих мемуарах утверждает, что Дональд Трамп восхищен тем, что президент РФ Владимир Путин может управлять страной так же, как сам Трамп управляет собственной компанией, сообщила газета The Washington Post, получившая доступ к книге до ее выхода в свет.

Коэн пишет, что Трампу нравится Путин потому, что российский лидер смог "захватить всю нацию и управлять ею, как будто это его личная компания - как "Организация Трампа", принадлежащая президенту США.

Кроме того, Коэн считает, что Трамп любит деньги, поэтому причина его восхищения российским президентом проще, чем предполагают многие его критики: "Он ошибочно считал Путина самым богатым человеком в мире".

По мнению бывшего адвоката, Трамп предпринимал "явные и тайные попытки вынудить Россию вмешаться в выборы 2016 года" на его стороне.

Самого Трампа Коэн описывает как "мошенника, лжеца, хулигана, расиста, хищника".

В декабре 2018 года Коэн был приговорен к тюремному заключению за уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании Трампа и махинации в банковской сфере.