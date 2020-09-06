Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 26,8 млн, а количество жертв приближается к 880 тыс. - университет Хопкинса

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 09:00 воскресенья достигло 26 млн 873 тыс. 146 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 879 тыс. 307, излечились 17,9 млн.
Более 4 млн человек с начала пандемии заразились в США, Бразилии и Индии.
В Соединенных Штатах на 09:00 воскресенья суммарно выявлено 6 млн 244 тыс. 970 инфицированных, скончались 188 тыс. 538 человек, выздоровели более 2,3 млн.
В Бразилии число заразившихся выросло до 4 млн 123 тыс., скончались 126 тыс. 203 человека, поправились 3,5 млн.
На третьем месте по количеству больных коронавирусом остается Индия, где число заболевших составило на утро воскресенья 4 млн 133 тыс. 811 при 70 тыс. 626 летальных исходах и 3,18 млн излечившихся.
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты достиг 113,4. В США на 1 млн населения скончалось 582 человек, Бразилии - 593, Индии - 51.
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