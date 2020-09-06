Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Вануату

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в акватории Кораллового моря в 105 км к северо-западу от столицы островного государства Вануату - города Порт-Вила, сообщает в Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 06:59 в воскресенье землетрясения имел координаты 17.22 градуса южной широты и 167.50 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".