Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предупредил, что отказ от строительства газопровода "Северный поток 2" из-за сообщений об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального может иметь серьезные последствия для немецких компаний.
"Те, кто требует этого, должны понимать последствия. В проекте "Северный поток 2" задействованы более 100 компаний из 12 европейских стран, причем около половины из них - германские", - заявил Маас в интервью немецкой воскресной газете Bild am Sonntag.
Он выразил надежду, что "русские не заставят нас изменить позицию по "Северному потоку-2", добавив, что "сведение дебатов только к "Северному потоку 2" не соответствует тому, что произошло".
В то же время, по словам министра, отсутствие ответа от Москвы по инциденту с Навальным усилит подозрения "в причастности" к этому российского правительства.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на требования некоторых ведущих германских политиков приостановить или прекратить строительство газопровода, заявляла, что вопросы о Навальном и "Северном потоке 2" следует рассматривать отдельно.
Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, который рассматривается в качестве возможного преемника Меркель на посту канцлера ФРГ, заявил, что Германия должна выработать общий ответ со своими партнерами по ЕС.
"Нам нужен европейский ответ - только один, - который позволит Европе четко изложить свою позицию России. Хорошо, если мы придем к общему решению, которое будет настолько сплоченным, насколько это возможно ", - сказал Лашет.
Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.
2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.
Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отметил, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. Он подчеркнул, что "до вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было".
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